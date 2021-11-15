Международной космической станции сегодня дважды удалось увернуться от космического мусора

Экипажу на время пришлось укрыться в кораблях «Союз» и Crew Dragon.

О нештатной ситуации на МКС стало известно из переговоров космонавтов с Центром управления полетами, которые в интернете транслировались NASA. Экипаж сначала предупредили о риске столкновения, а позже, когда угроза подтвердилась, космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавта Марка Томаса Ванде Хая попросили согласно бортовым инструкциям ради их же безопасности переместиться в пристыкованный к станции корабль «Союз». Еще троих астронавтов отправили в Crew Dragon.

МКС дважды за несколько часов прошла мимо космического мусора. О каких именно объектах идет речь и на какое расстояние станция сближалась с ними, также не ясно. Позже россиянин Петр Дубров сообщил на Землю, что признаков столкновения не выявлено. Корабль «Союз» переведен в исходное положение, а связь вернулась в штатную конфигурацию, передает Интерфакс со ссылкой на наземных специалистов.

МКС уже второй раз за неделю угрожает столкновение с мусором. На днях орбиту станции пришлось корректировать из-за опасной близости с фрагментом китайского спутника. КНР сбила его еще в 2007 году в ходе испытаний противоспутникового оружия.

Специалисты НАСА менее часа назад сообщили о третьем прохождении станции мимо обломков мусора. Однако они не представляли для МКС опасности, поэтому экипаж продолжал работы в обычном режиме, передает ТАСС.