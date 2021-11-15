Письмо Екатерины II о вакцинации планируют выставить на аукцион в Лондоне

Рукопись, датированную 18-м веком и принадлежащим перу российской императрицы, аукционный дом MacDougalls’s намерен выставить вместе с портретом Екатерины Великой. Перед отправкой в Лондон их можно будет посмотреть в Москве до конца месяца. Как утверждают продавцы, подлинность рукописи подтверждается академиками. Сам аукцион состоится уже 1 декабря. В своем знаменитом тексте Екатерина II называет вакцинацию одной из главных обязанностей человека того времени и объясняет, как организовать массовую иммунизацию. Когда императрица писала текст, в России и Европе бушевала эпидемия черной оспы, унесшая жизни миллионов человек. Письмо монарха — первый документ о массовой вакцинации российского населения. В аукционном доме подчеркивают, что Екатерина получила прививку в первых рядах. Тогда еще не существовало специальных препаратов: для создания иммунитета использовался биоматериал уже зараженного человека. Смертность от вакцины по сравнению с сегодняшним днем была высокой, но все равно в несколько раз уступала количеству летальных случаев после настоящего заражения.

Стартовая цена единого лота — 800 тысяч евро.