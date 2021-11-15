Собянин: Число инфицированных коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных на 19%

Число инфицированных коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, а госпитализированных на 19%, – утверждает мэр Сергей Собянин. Он считает, что свою роль сыграли вакцинация, масочный режим и нерабочие дни.

Согласно данным оперативного штаба, накануне в столице выявили почти 3800 новых случаев заражения.