Число инфицированных коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, а госпитализированных на 19%, – утверждает мэр Сергей Собянин. Он считает, что свою роль сыграли вакцинация, масочный режим и нерабочие дни.
Согласно данным оперативного штаба, накануне в столице выявили почти 3800 новых случаев заражения.
Собянин: Число инфицированных коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных на 19%
Число инфицированных коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, а госпитализированных на 19%, – утверждает мэр Сергей Собянин. Он считает, что свою роль сыграли вакцинация, масочный режим и нерабочие дни.