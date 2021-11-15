Повышение цен на алкоголь в России это вопрос экономической целесообразности, – считают в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации главы государства дискуссия по этому поводу не ведется, и посоветовал обращаться за комментариями в правительство.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает повысить с 1-го января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Водка и коньяк могут подрожать почти на 7,5%.