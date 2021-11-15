Более двадцати человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в Петербурге

Против участников начали административное расследование.

Сотрудники отделов полиции фрунзенского района Петербурга задержали восемь человек из двух десятков доставленных в отделение. Это семь граждан Узбекистана и один россиянин. В отношении первых полицейские составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России, а также об уклонении от выдворения за пределы РФ. Кроме того, всем участникам инцидента грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток по административному делу о побоях, а иностранцам — высылка на родину. По сведениям издания «Петербургский дневник» столкновение началось со ссоры двух мужчин в столовой крупной петербургской овощебазы на Софийской улице. Инцидент быстро перерос в массовую драку. Общее число участников конфликта не сообщают. Сведений о пострадавших также нет.

Ранее уголовное дело по статье «хулиганство» возбудили после массовой драки с мигрантами в подмосковном Домодедове.