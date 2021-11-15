В Кремле заявляют, что в России не планируют сокращать газовый транзит через Белоруссию в связи с угрозами Лукашенко

В Кремле заявляют, что в России не планируют сокращать газовый транзит через Белоруссию в связи с угрозами Александра Лукашенко перекрыть газ в ответ на новые санкции. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что контакты Путина и Лукашенко по теме миграционного кризиса осуществляются на постоянной основе.

Тем временем сам Лукашенко сегодня заявил, что не шутил, когда обещал перекрыть газ. Лукашенко подтвердил намерение жестко ответить на новые санкции ЕС, отметив, что ему дальше отступать некуда.