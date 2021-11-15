В Подмосковье построят новую платную трассу – дублер Егорьевского шоссе, одного из самых загруженных в регионе

Это сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта Московской области. Протяженность трассы, которая будет иметь по две полосы в каждую сторону, чуть более 36-ти километров. Проект оценивается в 60 миллиардов рублей. Проезд по трассе составит 12 рублей за километр для легковых автомобилей и мотоциклов и от 18-ти до 48-ми рублей для автобусов и грузовиков.
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