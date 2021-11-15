Сбербанк в третий раз с начала года повысил ставки по ипотечному кредитованию – на новостройки до 8,8%, на вторичное жилье до 9,1%. Одновременно снижены ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентного пункта при первом взносе от 20%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что потребительское кредитование растет высокими темпами. Есть признаки перегрева. Набиуллина сообщила, что Центробанк, возможно, рассмотрит необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для устойчивого замедления инфляции.