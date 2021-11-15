Сбербанк в третий раз с начала года повысил ставки по ипотечному кредитованию – на новостройки до 8,8%, на вторичное жилье до 9,1%. Одновременно снижены ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентного пункта при первом взносе от 20%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что потребительское кредитование растет высокими темпами. Есть признаки перегрева. Набиуллина сообщила, что Центробанк, возможно, рассмотрит необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для устойчивого замедления инфляции.
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И как бы противники прививок не кричали, не топали ногами и говорили, что их принуждают – нет, их не принуждают вакцинироваться. Их ограничивают для того, чтобы они приняли для себя решение: они будут жить в таком ограничении, которое закончится тем, в конце концов, что они смогут только сидеть в доме и выгуливать собачку, если она есть
Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО