Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на восточном участке границы. Комментариев из Баку пока не последовало.
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И как бы противники прививок не кричали, не топали ногами и говорили, что их принуждают – нет, их не принуждают вакцинироваться. Их ограничивают для того, чтобы они приняли для себя решение: они будут жить в таком ограничении, которое закончится тем, в конце концов, что они смогут только сидеть в доме и выгуливать собачку, если она есть
Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО