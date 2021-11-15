Российский космонавт Петр Дубров сообщил на Землю, что признаков столкновения не заметил. Потенциально опасную ситуацию экипаж переждал в кораблях «Союз» и Crew Dragon на случай экстренной эвакуации.
Экипаж Международной космической станции снова вернулся на борт МКС после повторного сближения с космическим мусором
Российский космонавт Петр Дубров сообщил на Землю, что признаков столкновения не заметил. Потенциально опасную ситуацию экипаж переждал в кораблях «Союз» и Crew Dragon на случай экстренной эвакуации.