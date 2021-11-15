Активистка Чанышева по-прежнему находится в ИВС в Уфе, ей не разрешают свидания – адвокат

Активистка и соратница Алексея Навального Лилия Чанышева по-прежнему находится в ИВС в Уфе, ей не разрешают свидания. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Владимир Воронин.

«По нашей информации, она должна была уехать в СИЗО Москвы еще в пятницу или субботу, но выходит, что она до сих пор еще в ИВС в Уфе. Свидания ей не дают, ссылаясь на карантин», — рассказал он.

Что касается состояния здоровья и беременности Чанышевой, по словам В.Воронина, новой информации на этот счет нет. «Надеюсь, что она написала заявление на то, чтобы у нее взяли дополнительные анализы, но пока что никакой новой информации по этому поводу нет», — заключил адвокат.

9 ноября у Чанышевой и еще у шести активистов штаба прошли обыски, Женщина была задержана по подозрению в создании экстремистского сообщества. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 10 ноября районный суд заключил ее под стражу до 9 января 2022 года.

Дело против сторонников Навального возбудили в сентябре 2021 года после признания структур оппозиционера экстремистскими организациями, в нем также фигурируют Леонид Волков, Любовь Соболь, Руслан Шаввединов, Георгий Албуров и иные лица.