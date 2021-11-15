Министерство финансов предлагает повысить цены на ряд наименований крепкого алкоголя, в том числе и на водку.

Речь идет о минимальных розничных ценах. Это следует из проекта приказа, который размещен на сайте Министерства. Согласно документу, повышение затронет помимо водки, коньяк и бренди и составит примерно 7 с половиной процентов. Бутылка водки в результате будет стоить минимум 261 рубль, прибавив, тем самым 18 рублей. Контрафакт при этом в среднем обходится в 150. За бренди придется платить 348 рублей, а за коньяк — в 480. Издание Коммерсант напоминает о том, что россияне стали покупать меньше водки. За первую половину 2021 года продажи упали на 4 процента. Впрочем, объемы остались значительными. За год граждане стране выпивают более 340 миллионов литров. Между тем, за три года бюджет потерял 376 миллиардов рублей, которые не попали в казну по вине производителей нелегального алкоголя.

ОТВОДА

В случае одобрения, изменения вступят в силу с 1 января будущего года.