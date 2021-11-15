Власти Польши обвинили двух российских граждан в пособничестве нелегальной миграции

Подозреваемые организовывали доставку беженцев в Германию из ближневосточных стран через территорию Польши, утверждают в Варшаве. Как добавили в местной прокуратуре, уроженцы Чечни перевозили нелегалов совместно с гражданином Украины в составе международной преступной группировки, которая работала во многих странах, в том числе Греции, Венгрии и других. Обвинение в организации нелегальной миграции — уже третье среди прочих в деле против них. Всего членов группы подозревают сразу в 12-ти преступлениях. У них также были еще два сообщника. Расследование ведется с лета прошлого года. Как именно фигуранты дела доставляли мигрантов сначала в Польшу, а потом — в другие страны Евросоюза, в прокуратуре не сообщают. Новость об обвинительном заключении против россиян появилась как раз во время продолжающегося конфликта на белорусско-польской границе, куда в последние дни прибывают мигранты из восточных стран. Они неоднократно пытались перейти границу, прорвав оцепление. Европейские власти обвиняют Минск в использовании миграционного кризиса в политических целях.

Подозреваемым россиянам грозит до 8 лет лишения свободы в польской тюрьме.