Белорусский руководитель Александр Лукашенко утверждает, что не шутил о жёстком ответе на новые европейские санкции

«Будем защищаться. Дальше отступать некуда», – приводит слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.

Сегодня Евросоюз намерен объявить об ужесточении санкций против Минска. Речь идет, в том числе, об экономических ограничениях. ЕС считает, что Александр Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе.