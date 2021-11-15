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Эксклюзив Эха 11:50, 15 ноября 2021

Демограф Ракша: Заявление об участии в переписи населения 99% может говорить об использовании данных паспортных столов

фото: Виталий Невар/ТАСС
фото: Виталий Невар/ТАСС

Заявление представителя Росстата об участии в переписи населения 99% россиян может говорить о том, что для получения этого результата использовались данные паспортных столов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.
«Из этих 99% далеко не факт, что люди вообще знают, что они приняли участие. Они виртуально поучаствовали – их переписали по данным паспортных столов, скорее всего. Если брать «виртуальное» участие, по паспортным столам, то цифра в 99%, может, даже и реальная. А если личное, то, конечно же, нет», — сказал эксперт.
По словам А.Ракши, «виртуальная перепись» в большей степени касалась крупнейших городов России. «Чем крупнее город, тем такой процент больше. Особенно Москва. В Москве всегда перепись проходит хуже всего в России», — уточнил эксперт. Он считает, что «в Москве и Петербурге реально в переписи участвовало около трети населения, в лучшем случае – половина».
На вопрос о том, правильно ли использовать данные паспортных столов для улучшения статистики по переписи, демограф ответил, что «такой способ гораздо корректней, чем если переписчик начинает придумывать людей из головы».
А.Ракша также подчеркнул, что властям не стоило проводить перепись населения в условиях пандемии. «Перепись три раза откладывали. Я считаю, что должны были отложить и в четвертый раз. Проводить перепись на пике пандемии – это феерическая административная аномалия и дикий недосмотр», — пояснил он.
По словам демографа, «фактически перепись пала жертвой выборов». «Заболеваемость начала расти 8 сентября. Провели выборы и решили после них перепись отодвинуть хотя бы на месяц, чтобы тот административный и чиновничий аппарат, который занимается и тем, и другим, успел отдохнуть. А поскольку деньги были уже выделены и должны были быть освоены до конца года железно, поэтому провели перепись на самом пике ковида. Это очень печально», — отметил А.Ракша.
Он также добавил, что «информационное освещение переписи было ужасным: про нее вообще мало кто знал, по сравнению с прошлым разом». «В общем, это провал, фиаско, и то, как не нужно делать», — заключил А.Ракша.


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