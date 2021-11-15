Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на крепкий алкоголь с 1-го января

Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Водка, бренди и коньяк могут подорожать на 7%. В частности, бутылка водки объемом пол-литра будет стоит 261 рубль вместо 243-х. Как отмечает газета «Коммерсантъ», с 2017-го по 2020 годы российский бюджет потерял свыше 300 миллиардов рублей из-за деятельности производителей и продавцов нелегального алкоголя. В России бутылка поддельной водки стоит около 150-ти рублей.
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Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО