Евросоюз сегодня примет новый пакет санкций против официального Минска, – объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, будет создан механизм санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию. В этой связи несколько источников упоминали российский «Аэрофлот». Авиакомпания отрицает причастность к перевозке мигрантов, заявляя, что не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул – Минск. Подчеркивается, что передвижение граждан этих стран через Москву в Минск затруднено получением транзитных виз. Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова отправлять беженцев обратно на родину, однако они не хотят возвращаться домой. Лукашенко уверяет, что Минск не хочет конфликта на границе. По его словам, этот конфликт нужен Польше, – передает белорусское государственное агентство БелТА.