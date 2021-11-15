Их обвиняют в смерти новорожденного ребенка. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих считает это дело ударом по всей российской медицине.
Врачи второй месяц сидят в СИЗО. Известный врач Леонид Рошаль выступил в поддержку медиков. По его словам, оттого, что они находятся за решеткой, есть прямой ущерб обществу. В калининградском перинатальном центре сейчас не хватает трети специалистов.
Московский областной суд отберет присяжных по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой
Их обвиняют в смерти новорожденного ребенка. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих считает это дело ударом по всей российской медицине.