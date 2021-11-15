«Белавиа»: по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака и Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей Объединенных Арабских Эмиратов не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию. Ранее аналогичные ограничения для «Белавиа» ввели власти Турции.