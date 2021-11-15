Израиль официально признал вакцину «Спутник V», но границы для привитых россиян пока не открыл

Российские туристы, полностью прошедшие иммунизацию, смогут въехать в страну уже первого декабря. До этого времени израильские власти планируют решить ряд технических и юридических проблем, которые касаются пограничного контроля. Это, по их словам, нужно для того, чтобы сделать процедуру въезда комфортной и избежать недоразумений. При этом сам «Спутник V» официально признан в стране с сегодняшнего дня. Туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, уже две недели имеют возможность попасть в Израиль. В то же время для приезжих из России будут действовать особые условия: даже «Спутник V» не поможет избежать предварительного карантина. Ограничения на передвижения с туриста будут сняты только после получения результата теста на антитела к коронавирусу. Сколько времени это может занять, не уточняется.

Министр туризма Израиля сообщил журналистам, что страна «очень ждет» россиян. По прогнозам, их ожидается около 20 тысяч.