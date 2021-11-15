Страны НАТО пока не пришли к единому мнению по поводу членства Украины в организации, — Столтенберг

Страны НАТО пока не пришли к единому мнению по поводу членства Украины в организации, – признал генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу НВО.

Столтенберг добавил, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации с передвижением российских войск на границе с Украиной и готово реагировать.

Между тем, в Кремле называют вбросами публикации, в частности, американских изданий о переброске российских войск к границе с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ожидается, перемещения российских войск вблизи границы с Украиной сегодня обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза.

