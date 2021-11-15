Экипажу МКС сегодня пришлось временно укрываться на кораблях «Союз» и «Crew Dragon»

Это было связано с угрозой столкновения с космическим мусором.

Переход с международной космической станции был выполнен в соответствии с бортовыми инструкциями, которые предписывают укрыться на корабле при риске сближения с потенциально опасным объектом. Экипаж благополучно совершил маневр и уже получил разрешение вернуться на борт.

Правда, в ближайшее время космонавтом придется повторить процедуру из-за прохождения мусора мимо станции. В Центре управления полетами сказали, что признаков столкновения не заметили. Все спокойно.

Ранее из переговоров экипажа с Землей стало известно о пролете опасного фрагмента некоего спутника. Какого именно – не уточнили. На прошлой неделе МКС пришлось поднять орбиту во избежание столкновения с фрагментом космического аппарата китайского производства. Его сбили 14 лет назад в рамках испытаний противоспутникового оружия КНР.

Экипаж МКС между тем обнаружил новое возможно место утечки воздуха. Речь идет о модуле «Звезда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на переговоры с космонавтом Петром Дубровым.