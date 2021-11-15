Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад – демограф Ракша

Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«В России за последнюю неделю октября избыточная смертность превысила 4000 человек. Думаю, в первой половине ноября она была не меньше. Сейчас мы видим, что примерно с 5 ноября заболеваемость резко пошла вниз и снижается в неделю на 20-40% практически везде», — рассказал эксперт.

Под данным оперштаба на 14 ноября, за сутки в России выявили около 39 тысяч новых случаев заражения. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 3734. Следом идет Петербург – 3144. На третьем месте Московская область – 2955.

В список субъектов с наименьшими темпами прироста новых заражений попали: Калмыкия, Москва и Камчатский край.

Также за сутки из-за коронавируса скончались 1219 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9070674 случая COVID-19. Выздоровели 7784585 человек, скончались – 255386 человек.