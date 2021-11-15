Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили снова не доставят в суд

Министерство юстиции предложило проводить разбирательство дистанционно или в тюремной больнице. Сегодня в тбилисском городском суде стартует очередной процесс над Саакашвили. На этот раз его обвиняют в растрате государственных средств. Адвокаты называют эти обвинения «делом пиджаков». По их словам, прокуратура обвиняет Саакашвили в покупке нескольких костюмов и подарков для высокопоставленных иностранных лиц, посещавших Грузию.

