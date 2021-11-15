Неизвестные открыли стрельбу из газового пистолета в центре Москвы на улице Пресненский вал

По данным источников ТАСС, пострадали один из основателей группы «Ногу свело» Антон Якомульский и его жена. Они госпитализированы с химическими ожогами глаз. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
2021-11-15T10:34:40+03:00
2021-11-15T10:46:07+03:00
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10:34, 15 ноября 2021
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