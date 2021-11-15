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10:32, 15 ноября 2021

Космический мусор, угрожавший МКС, пролетел мимо станции

Экипаж не пострадал, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Американское аэрокосмическое агентство. Из-за сближения с потенциально опасным объектом российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле «Союз». По последним данным, российским космонавтам разрешили покинуть корабль. При этом сообщается, что космический мусор может снова сблизиться со станцией через полтора часа.  


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