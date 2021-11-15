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10:16, 15 ноября 2021

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин сегодня проведут виртуальный двухсторонний саммит

Ожидания от встречи не велики, но сам факт ее проведения станет важным результатом.
На прошлой неделе США и Китай удивили многих, выпустив совместную декларацию по борьбе с изменением климата на саммите в Глазго, на котором китайский лидер Си Цзиньпин, последние полтора года не покидавший страну, выступил виртуально. Темой сегодняшний двухсторонних переговоров, которые издание Политико, к примеру, призывает даже не называть саммитом, станут кибербезопасность, торговля и нераспространение ядерного оружия, пишет американская пресса со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к встрече. Официально тему переговоров Белый дом не раскрывает. Возглавит повестку дня, вероятно, Тайвань — для того, чтобы добиться от Си Цзиньпина обещания поддержания мира в регионе, Джо Байдену придется заверить китайского лидера в том, что США не занимают никакой позиции в отношении суверенитета Тайваня. При этом всего несколько несколько недель назад Байден пообещал защитить Тайвань в случае нападения Китая — на сегодняшнем самите Си Цзиньпин, видимо, потребует разъяснений.

Наиболее важным долгосрочным итогом сегодняшней виртуальной встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином может стать взаимное признание того, что срыв двусторонних коммуникаций, начатый при 45-м президенте США Дональде Трампе, вреден и контрпродуктивен, пишет издание Политико.


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