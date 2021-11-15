Как пишет газета «Коммерсантъ», это может ударить по малому и среднему бизнесу. В России могут отключить более 16 миллионов корпоративных мобильных номеров. Как пишет газета «Коммерсантъ», это может ударить по малому и среднему бизнесу.

Отключение грозит из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах. Документ предписывает всем юрлицам вносить сведения о конечных пользователях в Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг. Регистрацию надо завершить до 1 декабря. Иначе действие услуг мобильной связи будет приостановлено. Требование касается тех, кто заключал договор после 1 июня.

В стране, по данным издания, действует 32 миллиона корпоративных симок. По данным аналитиков, более половины клиентов до сих пор не внесли сведения в госреестр.

Операторы фактически оказались в заложниках. Они могут лишь информировать клиентов о необходимости внести сведения систему. Эксперты прогнозирует падение выручки телекомов. Больше же всего рискует пострадать малый и средний бизнес, который останется без связи.

Как заявляют в Минцифре, что регистрация корпоративных сим-карт идет по графику. В ведомстве рассчитывают, что до конца месяца процедуру пройдут все клиенты.