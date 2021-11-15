В госбюджетном учреждении «Ритуал» рассказали, что за последний год в Москве резко выросло число погребений

Глава «Ритуала» Артем Екимов в интервью газете РБК пояснил, что количество похорон в столице напрямую связано с так называемыми волнами пандемии коронавируса. Руководитель поделился, что в пики заболеваемости государственное учреждение осуществляет до 600 захоронении в сутки – это период ноября-декабря прошлого года, а также лета этого года. Во внекризисный для отрасли период эта цифра в два раза меньше. Екимов говорит, что за последний год незначительно выросла стоимость на ритуальную атрибутику. Однако, он убежден, что это не связано с возросшим спросом. По словам директора, динамика цен зависит от подорожания расходных материалов – древесины и металла. Вместе с тем, глава «Ритуала» рассказал, что доход учреждения за год вырос почти на 1 миллиард рублей. Однако московские показатели не совпадают с настроениями россиян в целом. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что за 2021 год выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%, несмотря на рост смертности приблизительно на 20%.

Средняя стоимость похорон в Москве, по словам Екимова, сегодня составляет чуть более 130 тысяч рублей.