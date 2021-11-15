МКС в ближайшие минуты должна сблизиться с потенциально опасным объектом – космическим мусором

Международная космическая станция в ближайшие минуты должна сблизиться с потенциально опасным объектом – космическим мусором. Экипажу станции приказано укрыться в космическом корабле «Союз» и на американском сегменте, – сообщает Роскосмос. На прошлой неделе примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника. Во избежание столкновения орбиту станции подняли на 1200 метров. Специалисты предупреждают, что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.
2021-11-15T10:03:08+03:00
2021-11-15T10:13:09+03:00
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10:03, 15 ноября 2021
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