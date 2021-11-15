В Тбилиси сегодня начнётся суд по очередному делу экс-президента Грузи Михаила Саакашвили

В этот раз его обвиняют в финансовых злоупотреблениях. Политик вину не признаёт.

Появление Михаила Саакашвили на процессе зависит от состояния его здоровья и фактора безопасности. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. В свою очередь, личный врач экс-президента рассказал, что Саакашвили, который голодает уже 45 дней, не может встать с кровати и ему трудно говорить. Суд Тбилиси рассмотрит сегодня дело о расстрате госсредств в размере почти 3х миллионов долларов. По версии обвинения, значительная часть этой суммы была потрачена в период с 2009-го по 12-й годы на личные нужды Саакашвили, в том числе на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера, покупку предметов роскоши, аренду яхт и самолётов. Бывший президент Грузии вину отрицает. На прошлой неделе в Тбилиси стартовал суд над политиком по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007-го года и захвате силовиками телекомпании Имеди. Адвокаты Саакашвили, говорили, что, несмотря на боли, он хочет присутствовать на процессе.

Ранее Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку в случае перевода его из тюремной больницы в гражданскую. В знак солидарности с ним девять грузинских депутатов тоже объявили голодовку.