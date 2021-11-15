Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО. Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вступлению Украины в НАТО. Должно быть согласие всех 30-ти стран, входящих в североатлантический блок.