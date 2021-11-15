Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО. Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вступлению Украины в НАТО. Должно быть согласие всех 30-ти стран, входящих в североатлантический блок.
2021-11-15T09:37:17+03:00
2021-11-15T09:37:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 15 ноября 2021
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