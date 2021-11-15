Новое политическое объединение «Продолжаем перемены» лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии

За него проголосовали около 25% избирателей. По данным Центризбиркома, на выборах президента лидирует действующий глава государства Румен Радев с 49%. На втором месте независимый кандидат Анастас Герджиков – 21%. В конце ноября они встретятся во втором туре голосования, где для победы будет достаточно простого большинства голосов.