Новое политическое объединение «Продолжаем перемены» лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии

За него проголосовали около 25% избирателей. По данным Центризбиркома, на выборах президента лидирует действующий глава государства Румен Радев с 49%. На втором месте независимый кандидат Анастас Герджиков – 21%. В конце ноября они встретятся во втором туре голосования, где для победы будет достаточно простого большинства голосов.
2021-11-15T09:34:53+03:00
2021-11-15T09:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 15 ноября 2021
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