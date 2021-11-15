В Свердловской области полиция проверяет данные о нормативах по протоколам за нарушение масочного режима

Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники отделов полиции в Екатеринбурге получили соответствующие документы. Журналисты также опубликовали фото этого циркуляра. В полиции говорят, что в системе МВД уже довольно давно так называемая «палочная» система официально отменена.

