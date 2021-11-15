Международная космическая станция в ближайшее время сблизится с космическим мусором

Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне, – сообщили ТАСС в Российском космическом агентстве. Согласно бортовым инструкциям, в момент сближения с потенциально опасным объектом экипаж должен находиться в корабле «Союз».
2021-11-15T09:31:15+03:00
2021-11-15T09:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 15 ноября 2021
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