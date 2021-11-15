В Ливерпуле водитель такси Дэйв Перри закрыл в машине человека, у которого было взрывное устройство

Как сообщает британский таблоид «Сан», в результате взрыва погиб только пассажир. Водитель госпитализирован с травмами и ожогами. Официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт, но эта версия рассматривается.
2021-11-15T09:09:57+03:00
2021-11-15T09:09:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:09, 15 ноября 2021
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