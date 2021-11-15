22 человека доставлены в полицию после драки с участием мигрантов в Санкт-Петербурге

Задержаны семеро граждан Узбекистана и один россиянин, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированные источники. В отношении задержанных иностранцев составлены протоколы. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
2021-11-15T09:09:15+03:00
2021-11-15T09:15:48+03:00
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09:09, 15 ноября 2021
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