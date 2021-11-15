Бывший главный стратег Белого Дома и соратник Дональда Трампа Стив Бэннон предстанет сегодня перед американским судом после того, как Минюст США предъявил ему уголовные обвинения в неуважении к Конгрессу.

Комитет Палаты Представителей по расследованию 6 января затребовал от Бэннона документы и вызвал на дачу показаний по факту его активности в качестве внешнего советника Трампа и активиста накануне 6 января, когда сотни сторонников тогдашнего президента совершили насильственный захват Капитолия. В частности, комитет хочет допросить Стива Бэннона о разговорах, состоявшихся 5 января в отеле Willard возле Белого Дома, где активисты, поддерживающие Трампа, пытались убедить республиканских законодателей заблокировать сертификацию выборов Конгрессом. 6 января Бэннон также предсказал вслух, что «развернется ад». Повестку от Конгресса Стив Бэннон получил в сентябре и отказался ее исполнять. После чего Палата Представителей проголосовала за рекомендацию Минюсту США выдвинуть против Бэннона уголовные обвинения. Бэннону грозит наказание до 100 тысяч долларов штрафа и до года тюрьмы.

Последний раз Минюст США выдвигал уголовные обвинения за неуважение к Конгрессу в 1983 году. Повестки комитета по расследованию событий 6 января с вызовом на дачу показаний ранее получили — и не исполнили, еще около 20 бывший сотрудников Администрации Дональда Трампа.