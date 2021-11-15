Власти Черногории объявили частичный локдаун из-за роста числа заражений коронавирусом

Просто так выйти из дома ночью черногорцы не смогут: на территории страны введен комендантский час. Впервые он вступит в силу сегодня в 21:00 по местному времени. Свободно перемещаться жителям разрешено только после пяти часов утра. Такие меры власти объясняют ухудшающейся эпидемиологической ситуацией: заболеваемость в последние дни растет вместе со смертностью. Абсолютные рекорды пока не побиты, но до них осталось совсем немного. При этом еще только летом казалось, что эпидемия в Черногории почти завершилась. Помимо комендантского часа власти сократили время работы магазинов и общепита, запретили по выходным передвигаться между городами и проводить митинги и богослужения. Пока министерство здравоохранения надеется на то, что ограничения снимут уже в декабре, но ситуация, как утверждают в ведомстве, постоянно меняется. Тем временем, по официальным данным, в стране вакцинировано только 37% населения.

Ежедневно в Черногории заболевают около полутысячи человек. В сравнении с Москвой, это более чем в 8 раз меньше.