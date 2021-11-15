В Новосибирске проведут проверку по факту смерти ребенка, страдавшего спинальной мышечной атрофией

Он мог скончаться из-за несвоевременного предоставления лекарств.

Основанием для проверки стали публикации в местных СМИ, которые со ссылкой на фонд «Звезда на ладошке» написали о шестилетнем мальчике, который якобы не получал дорогостоящие препараты Спинраза и Рисдиплам, необходимые для поддержания жизни при этом генетическом заболевании. Прокуратуре предстоит выяснить насколько полно соблюдались права ребенка в рамках закона о защите прав детей и в достаточной ли мере местные органы власти выполняли обязанности по обеспечению мальчика бесплатными лекарствами. Сайт прокуратуры уточняет, что проверка будет проводиться в рамках уголовного дела о смерти 16-летней девушки, которой своевременно не предоставили Рисдиплам.

Спинальная мышечная атрофия – одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.