Туристы, привитые вакциной «Спутник», при соблюдении некоторых условий с сегодняшнего дня смогут прилететь в Израиль

В частности, им придется находиться на карантине для получения результатов серологического теста. 1-го ноября Израиль открыл границу для туристов, привитых вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
2021-11-15T08:34:28+03:00
2021-11-15T09:20:43+03:00
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08:34, 15 ноября 2021
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