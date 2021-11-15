Американское ФБР признало, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем. В них сообщалось о возможной кибератаке. Письма не содержали вредоносных программ.
2021-11-15T08:34:00+03:00
2021-11-15T09:21:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2936130-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3565034.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 15 ноября 2021
Загрузка комментариев...