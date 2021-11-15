Ъ: Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1-го декабря

По данным газеты «Коммерсантъ», больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1-го декабря из-за нарушения закона о «серых» сим-картах. В соответствии с законом, корпоративные абоненты должны вносить сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации портала «Госуслуги». Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор этого не сделали.

По оценке аналитиков, всего в России около 32-х миллионов корпоративных сим-карт. Больше других может пострадать малый и средний бизнес.