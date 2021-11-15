Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, – сообщили источники газеты Financial Times. В санкционный список также могут попасть 20 белорусских чиновников. Впрочем, страны ЕС пока не пришли к единому мнению. На согласование может уйти несколько недель.

Главы МИД стран Евросоюза сегодня утвердят критерии черного списка по трафику мигрантов в страны Европы. Александр Лукашенко уверен, что ситуация с мигрантами – элемент гибридной войны, которую ведут западные страны против Белоруссии. Об этом Лукашенко ранее сказал в интервью российскому журналу «Национальная оборона». Лукашенко добавил, что противостояние на границе может послужить почвой для провокаций, что приведет к острой фазе конфликта.