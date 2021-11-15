Главы МИД стран Евросоюза обсудят сегодня перемещение российских войск вблизи границы с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что рядом с границей находится около ста тысяч российских военных.

Наши западные партнеры предоставили данные про активное перемещение российских войск вблизи украинских границ и увеличение их концентрации. В первую очередь мы очень благодарны нашим партнерам за эту информацию: это доказательство поддержки Украины, их заинтересованности и осведомленности в ситуации в Донбассе. Со стороны России мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в Нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе. Скажем откровенно, на 8-м году войны это поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает.

Ранее Минобороны США призывало Россию объяснить стягивание войск на границе с Украиной.