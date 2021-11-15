Сборная России проиграла в Сплите команде Хорватии и не смогла напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Россияне под руководством Валерия Карпина выиграли подряд пять матчей и перед заключительным имели на два очка больше, чем хорваты, которые занимали второе место. Для того, чтобы сохранить лидерство нашей команде нужно было не проиграть и судя по тому, как развивались события – ничья была главной целью. Отчасти сохранить ее помогало поле. В Сплите шел проливной дождь и во втором тайме оно начало напоминать неглубокий бассейн. Обороняться в такую погоду проще. После матча Карпин сказал, что если проводить в своей штрафной 80 процентов времени, что-то все равно залетит. Так и случилось за 10 минут до конца. После навеса с фланга один из самых опытных игроков Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Карпин только после матча узнал, что защитник доигрывал с травмой, однако все замены были уже использованы. Гол так и остался единственным 0-1.

Сборная России заняла второе место в группе и сохранила шансы поехать на чемпионат мира в Катар. Ей предстоят стыковые матчи, в которых на три путевки претендует 12 команд.