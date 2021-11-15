Российские регионы вновь ужесточают коронавирусные ограничения

С какими требованиями властей придется столкнуться гражданам:

Основным нововведением для всех субъектов становятся цифровые коды, подтверждающие вакцинацию. Так, проводить мероприятия в закрытых помещениях будет можно только при заполняемости зала на 70% при наличии у всех так называемых QR-кодов.

В Кузбассе попасть в организации культуры, спорта, общественного питания и торговли получится только при наличии сертификата о прививке или свежего ПЦР-теста. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге, где электронный сертификат потребуется для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и даже ЗАГСа. Совершеннолетним жителям Татарстана также придется предъявить QR-код для того, чтобы посетить общественные места. Система предоставления кодов расширится и в Красноярске.

Кроме того, на Камчатке для заселения в гостиницу понадобится подтверждение вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или медотвод.

А вот в Забайкалье и Новгородской области ограничения ослабят. Так, там откроются массажные салоны, а школьники вернутся за парты.