В Австрии с сегодняшнего дня ограничат выход на улицы для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса

О необходимости такой меры рассказал канцлер страны Александер Шалленберг.

Нас в полную силу настигла четвертая волна. Мы решили, что в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения они смогут покидать только в исключительных случаях. Так, непривитые смогут выходить только в продуктовый магазин, аптеку, на работу, прогулку и на помощь нуждающимся.

Шалленберг отметил, что новые меры вводятся из‑за низкого уровня вакцинации, а также широкого распространения штамма «Дельта».