Прокуратура Новосибирска проверяет данные о смерти ребенка из-за нехватки лекарства от СМА. Ранее волонтеры благотворительного фонда «Звезда на ладошке» рассказали местным журналистам, что у родителей погибшего «были проблемы со своевременным получением терапии и долгое время ребенок находился без лечения вообще». Ему не хватило дорогостоящих препаратов. Прокуратура, как сказали в ведомстве, собирается выяснить, в каком объеме оказывали медицинскую помощь семье. Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки со СМА, которой не хватило лекарства.