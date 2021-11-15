Прокуратура Новосибирска проверяет данные о смерти ребенка из-за нехватки лекарства от СМА. Ранее волонтеры благотворительного фонда «Звезда на ладошке» рассказали местным журналистам, что у родителей погибшего «были проблемы со своевременным получением терапии и долгое время ребенок находился без лечения вообще». Ему не хватило дорогостоящих препаратов. Прокуратура, как сказали в ведомстве, собирается выяснить, в каком объеме оказывали медицинскую помощь семье. Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки со СМА, которой не хватило лекарства.
2021-11-15T07:35:33+03:00
2021-11-15T07:35:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 15 ноября 2021
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