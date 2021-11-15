Правозащитники пытаются выяснить, почему бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал не получает писем в СИЗО. Для этого члены ОНК Москвы обратились к руководству изолятора. Как рассказал «Эху» ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, Фургал имеет право на получение корреспонденции, поскольку расследование его дела завершено.

В ОНК также сообщили, что сам Сергей Фургал считает происходящее попытками оказать на него давление. Бывшего губернатора обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей в середине нулевых. Он обвинения отвергает и считает дело политически мотивированным.